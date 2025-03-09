Фейк: Татьяна Брухунова рассказал о состоянии госпитализированного Евгения Петросяна

Татьяна Брухунова прокомментировала слухи о критическом состоянии Евгения Петросяна Накануне в сети появились сообщения о том, что юморист Евгений Петросян госпитализирован с кровотечением и находится в критическом состоянии.
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