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Фейк: Татьяна Брухунова рассказал о состоянии госпитализированного Евгения Петросяна

Фейк: Татьяна Брухунова рассказал о состоянии госпитализированного Евгения Петросяна

Татьяна Брухунова прокомментировала слухи о критическом состоянии Евгения Петросяна Накануне в сети появились сообщения о том, что юморист Евгений Петросян госпитализирован с кровотечением и находится в критическом состоянии.

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