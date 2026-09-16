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Иностранка пыталась выдать детей сожителя за своих и увезти их в Казахстан

Иностранка пыталась выдать детей сожителя за своих и увезти их в Казахстан

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Пограничники УФСБ России по Омской области задержали иностранку, которая пыталась пересечь границу с Казахстаном, выдавая троих чужих детей за своих.

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