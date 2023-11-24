НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 608 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    Армяне дважды подряд избрали его, а чтобы вышвырнуть из страны этого соросовского урода,  общество должно созреть и з...Глава правительст...
  • Хакимжон Ходжамов
    О каких интересах говорит этот клоун ? Карабах с армянским населением просрал ! Советь наверное у соросят удаляю напр...Премьер-министр А...
  • Татьяна Иванова
    Может армению считать частью ТУРЦИИ?Глава правительст...

Отряд тяжелых снайперов ТОФ за девять месяцев уничтожил до батальона противника

Отряд тяжелых снайперов ТОФ за девять месяцев уничтожил до батальона противника

Созданный в начале спецоперации в составе 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота отряд тяжелых снайперов с февраля по ноябрь этого года уничтожил до батальона противника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх