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Закон, порядок, государство

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В Новосибирске вынесен приговор в отношении организаторов ячейки запрещенного на территории Российской Федерации религиозного объединения

В марте 2021 года оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области выявлена жительница Октябрьского района Новосибирска, которая организовала в своей квартире место для сбора последователей идеологии организации, запрещенной на территории Российской Федерации.

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