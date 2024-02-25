Журова — о поручении Путина Минспорту и ОКР: все риски нужно просчитать

Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала новость о том, что президент России Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России (ОКР) разработать предложения по участию российских спортсменов в Олимпийских играх — 2024 в Париже.