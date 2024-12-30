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Царьград

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Москва: Яна Джоган останется под арестом из-за угроз рабочим на 2 месяца

Москва: Яна Джоган останется под арестом из-за угроз рабочим на 2 месяца

Кузьминский суд Москвы продлил арест Яны Джоган на два месяца. Её обвиняют в угрозах и оскорблениях рабочих по национальному признаку в районе Некрасовка.

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Комментарии
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Ч
Чак
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