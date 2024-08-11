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Политика как она есть

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МО РФ стабилизировало ситуацию на границе в Курской области

МО РФ стабилизировало ситуацию на границе в Курской области

Российским военным удалось стабилизировать ситуацию на границе Курской области. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора по региону Алексей Смирнов в своем личном блоге.

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