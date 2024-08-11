МО РФ стабилизировало ситуацию на границе в Курской области

Российским военным удалось стабилизировать ситуацию на границе Курской области. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора по региону Алексей Смирнов в своем личном блоге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии