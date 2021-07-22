Любовь мне приносит только страдания

5МИНУТКАДети и семьяЛюбовь мне приносит только страдания Мне 23 года, я с Кавказа, нацию называть не буду. Я росла в семье, где были сложные отношения у родителей.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаСопливая " страдалица", но никак не взрослая личность................Галина КрымскаяЭто гормоны.Vera DobryaginaМилая, забыли же вы свою первую большую любовь, также забудете и эту...СхОдите на очередную свадьбу, потанцуете, и всё - новая любовь на пороге)))Виктория Смолкинафигня ,пройдет,у меня тоже прямо неземная любовь была,а потом бац и как отрезало ,ничего не осталось к нему.Елена игрикДа тут все просто: при отсутствии выбора влюбляетесь во что придется. Больше ж нет никого.Комментировать
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