Русская армия откроет новое направление. Военкоры назвали цель

Русская армия на днях откроет новое направление наступления в Харьковской области. Военкоры из телеграм-канала Condottiero назвали цель новой атаки нашей армии.
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