ФСБ опубликовала документы о похищении гитлеровского карателя Ильгена в 1943 году

В ведомстве рассекретили подробности работы спецотряда «Победители» на западе Украины.Федеральная служба безопасности России рассекретила архивные данные о деятельности знаменитого отряда «Победители» на оккупированной части Украины и Польши в годы Великой Отечественной войны.
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