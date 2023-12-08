В ГосДуме «травлю» в школах хотят запретить законодательно

Валерий Вадимов

впечатление.что в нардепы проходят пыльным мешком вдаренные..и чинуш таких же сами чмнуши плодят....то один из мвд издал приказ-покончить за месяц с коррупцией в своих рядах...то теперь покончить с травлей в школах...каким образом-то?