Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 727 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Правильные пацаны - они и в Африке правильные пацаны, и в Эмиратах! Приятно, когда у тебя такой Президент! И благостно!Путин не стал "Че...
  • Александр Som
    Это еще тот Сучара за баблом направился.К нам приедет Лео...
  • Владимир Минаков
    Приезжающему ману нужно придать для ускорения пинком газу, чтобы до Магадана смог допрыгать...К нам приедет Лео...

В ГосДуме «травлю» в школах хотят запретить законодательно

В ГосДуме «травлю» в школах хотят запретить законодательно

Раньше, надо понимать, была разрешена. Ну так надо найти того, кто разрешил, и объявить его иноагентом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Вадимов
впечатление.что в нардепы проходят пыльным мешком вдаренные..и чинуш таких же сами чмнуши плодят....то один из мвд издал приказ-покончить за месяц с коррупцией в своих рядах...то теперь покончить с травлей в школах...каким образом-то?
Ответить
15 час.
Нина Прыгун
а что травля в школе законодательна узаконена
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх