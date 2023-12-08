Раньше, надо понимать, была разрешена. Ну так надо найти того, кто разрешил, и объявить его иноагентом.
В ГосДуме «травлю» в школах хотят запретить законодательно
Комментарии
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Валерий Вадимов
впечатление.что в нардепы проходят пыльным мешком вдаренные..и чинуш таких же сами чмнуши плодят....то один из мвд издал приказ-покончить за месяц с коррупцией в своих рядах...то теперь покончить с травлей в школах...каким образом-то?
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15 час.
Нина Прыгун
а что травля в школе законодательна узаконена
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15 час.
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