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Бензина нет, а счастье есть: ВЦИОМ зафиксировал удивительный парадокс

Бензина нет, а счастье есть: ВЦИОМ зафиксировал удивительный парадокс

В то время как топовые политики призывают граждан не вести себя как капризные подростки и сурово грозят ярлыками «пятой колонны» за любые жалобы на пустые заправки, отечественная социология рисует совершенно иную, поразительно радужную картину.

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