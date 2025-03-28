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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Яндекс» впервые отчиталась о результатах работы Yandex B2B Tech Компания «Яндекс...

«Яндекс» впервые отчиталась о результатах работы Yandex B2B Tech Компания «Яндекс...

«Яндекс» впервые отчиталась о результатах работы Yandex B2B TechКомпания «Яндекс» впервые сообщила финансовые результаты своего нового подразделения Yandex B2B Tech, сформированного осенью прошлого года на базе платформы Yandex Cloud, включая ИИ-технологии для бизнеса, и виртуального офиса «Яндекс 360».

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