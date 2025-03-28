«Яндекс» впервые отчиталась о результатах работы Yandex B2B Tech Компания «Яндекс...

«Яндекс» впервые отчиталась о результатах работы Yandex B2B TechКомпания «Яндекс» впервые сообщила финансовые результаты своего нового подразделения Yandex B2B Tech, сформированного осенью прошлого года на базе платформы Yandex Cloud, включая ИИ-технологии для бизнеса, и виртуального офиса «Яндекс 360».