«Яндекс» впервые отчиталась о результатах работы Yandex B2B Tech Компания «Яндекс...

«Яндекс» впервые отчиталась о результатах работы Yandex B2B TechКомпания «Яндекс» впервые сообщила финансовые результаты своего нового подразделения Yandex B2B Tech, сформированного осенью прошлого года на базе платформы Yandex Cloud, включая ИИ-технологии для бизнеса, и виртуального офиса «Яндекс 360».
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