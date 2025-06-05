В России создали природоохранный дрон «Лесник» для всепогодных условий

Беспилотник может развивать скорость до 60 километров в час Российские инженеры из компании «Техновация» создали новый универсальный модульный беспилотник гексакоптерного типа «Лесник», который предназначен для доставки грузов, обеспечения природоохраны, проведения мониторинга в лесном и сельском хозяйстве, а также строительстве, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).