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Петербургский дневник

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В России создали природоохранный дрон «Лесник» для всепогодных условий

В России создали природоохранный дрон «Лесник» для всепогодных условий

Беспилотник может развивать скорость до 60 километров в час Российские инженеры из компании «Техновация» создали новый универсальный модульный беспилотник гексакоптерного типа «Лесник», который предназначен для доставки грузов, обеспечения природоохраны, проведения мониторинга в лесном и сельском хозяйстве, а также строительстве, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

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