Новая морская система борьбы с беспилотниками усилит оборону высокоточными ракетами-перехватчиками

Художественное изображение платформы, оснащенной недорогими ракетами-перехватчиками / © Frankenburg Technologies Новый проект направлен на противодействие растущей угрозе со стороны БПЛА в военно-морской сфере и при защите морской инфраструктуры.
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