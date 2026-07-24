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Новая морская система борьбы с беспилотниками усилит оборону высокоточными ракетами-перехватчиками

Новая морская система борьбы с беспилотниками усилит оборону высокоточными ракетами-перехватчиками

Художественное изображение платформы, оснащенной недорогими ракетами-перехватчиками / © Frankenburg Technologies   Новый проект направлен на противодействие растущей угрозе со стороны БПЛА в военно-морской сфере и при защите морской инфраструктуры.

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