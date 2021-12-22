9-е заседание городской Думы: депутаты поздравили коллегу Александра Шаблия с победой на турнире в США

В завершение состоявшегося сегодня 9-го заседания Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва Председатель городской Думы – глава города Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина поздравила депутата Александра Шаблия с победой на турнире в США.