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Суд Петербурга рассмотрит дело таксиста, который зарезал другого водителя

В отношении мигранта заведено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Вечером 6 октября стало известно, что прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу таксиста, который зарезал во время ссоры другого водителя.

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