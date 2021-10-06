Суд Петербурга рассмотрит дело таксиста, который зарезал другого водителя

В отношении мигранта заведено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Вечером 6 октября стало известно, что прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу таксиста, который зарезал во время ссоры другого водителя.