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Андрей Свечников не забил в 19-м матче подряд. У него 2 броска и 3 хита за 21:25 против «Вашингтона» на открытом воздухе

Андрей Свечников не забил в 19-м матче подряд. Форвард «Каролины» принял участие в матче на открытом воздухе против «Вашингтона» (4:1) в рамках Stadium Series.

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