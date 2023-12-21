МИД Китая призвал США выполнять обязательства и не поставлять оружие на Тайвань

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что в Пекине ожидают от Соединенных Штатов выполнения взятых на себя обязательств в отношении Тайваня по прекращению поставок вооружения на остров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии