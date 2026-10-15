На 23-м километре автодороги «М-5 «Урал» — Нижний Атлян — Миасс Сыростан — ЖД станция Хребет» водитель 2007 года рождения не справился с управлением на левом повороте, вылетел в кювет и опрокинулся.
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