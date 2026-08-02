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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гелашвили о бизнесе: «Был ресторан и аренда. Кто довел до конца – заработал большие деньги. Я оказался не готов – желания не осталось»

Бывший вратарь клубов Fonbet КХЛ Георгий Гелашвили рассказал о том, как занимался ресторанным бизнесом.

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