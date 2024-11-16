В Петербурге ввели новый порядок уборки улиц зимой

Отвечать за чистоту во дворах теперь будут жилищные агентства В Петербурге на заседании Комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной среды обсудили готовность города к зиме и новый порядок уборки улиц, пишет издание Питер.
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