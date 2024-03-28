В ЯНАО сделан важный шаг для адаптации детей с аутизмом в обычные школы

К 2025 году во всех муниципалитетах ЯНАО планируют открыть ресурсные классы для детей с аутизмом. Об этом важном решении заявил глава региона Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада о положении дел в округе.
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