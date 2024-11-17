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Огромные котлы: армия России теснит ВСУ под Часовым Яром и Курахово

Огромные котлы: армия России теснит ВСУ под Часовым Яром и Курахово

РИА Новости/Евгений Биятов Уходящая неделя подарила проблеск надежды на то, что идущий полным ходом процесс глобальных перемен не приведет к катастрофе, и что мир сделал пусть очень маленький, но все-таки шаг назад от опасной черты.

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