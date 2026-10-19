Сегодня, 24 сентября, на Дальнем Востоке отмечают День тигра. Целью Дня тигра по задумке его организаторов стало стремление заставить жителей Дальнего Востока, а также жителей всей планеты задуматься о необходимости сохранения на Земле такого редкого представителя семейства кошачьих, как амурский тигр.
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