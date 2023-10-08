О справедливости и благодати. Почему в карабахском конфликте я за Азербайджан

Руслан Богомолов

Почти со всем в статье можно согласится. Я бы добавил, что армяне САМИ изначально накликали на себя беду. Главное, что в их среде давно очень сильны были националистические настроения. Дашнак-цутюн - партия "величия" Армении и армян строилась изначально на ненависти к русским. Почему? Да потому что русские не позволяли им устраивать на контролируемых Россией территориях геноцид неармянского (турецкого, татарского, талышского, персидского...) населения, как в принципе Россия оберегала от геноцида ВСЕ народы и этносы, в том числе и сам армянский, подпавшие под её руку. Вот это не устраивало заражённых дашнакской идеологией армянских политиков. Я напомню, что уже в советский период, примерно с 50-х годов, армяне взяли курс на этническую чистку своей, ещё тогда советской республики. В результате первыми пострадали азербайджанцы, веками живущие в Армении. В том же Карабахе конфликт между азербайджанцами и армянами разгорелся после того, как в школе с РУССКИМ образованием, где армянские, азербайджанские и другие народы учились ВМЕСТЕ в одних классах, именно армянские родители ПОТРЕБОВАЛИ разделить школу вплоть до раздельного входа и кирпичной перегородкой, чтобы азербайджанские дети не смели учиться вместе с армянскими. Именно армянские боевики стреляли в русских солдат в 1992 году, с целью завладения их оружием. Не верите? Предлагаю посмотреть национальный состав Армении. Сегодня эта единственная из всех бывших союзных республик, где национальный состав почти на 100% состоит из одних армян. Как кукушёнок выталкивает из гнезда других птенцов, так и армяне, заражённые дашнакством, не терпят рядом с собой иных этносов. Так что вполне ожидаемо они получили ответку за своё этновысокомерие.