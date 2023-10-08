Анастасия Миронова По поводу Карабаха у меня простая позиция. Она основывается на нескольких фактах.
О справедливости и благодати. Почему в карабахском конфликте я за Азербайджан
Комментарии
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Руслан Богомолов
Почти со всем в статье можно согласится. Я бы добавил, что армяне САМИ изначально накликали на себя беду. Главное, что в их среде давно очень сильны были националистические настроения. Дашнак-цутюн - партия "величия" Армении и армян строилась изначально на ненависти к русским. Почему? Да потому что русские не позволяли им устраивать на контролируемых Россией территориях геноцид неармянского (турецкого, татарского, талышского, персидского...) населения, как в принципе Россия оберегала от геноцида ВСЕ народы и этносы, в том числе и сам армянский, подпавшие под её руку. Вот это не устраивало заражённых дашнакской идеологией армянских политиков. Я напомню, что уже в советский период, примерно с 50-х годов, армяне взяли курс на этническую чистку своей, ещё тогда советской республики. В результате первыми пострадали азербайджанцы, веками живущие в Армении. В том же Карабахе конфликт между азербайджанцами и армянами разгорелся после того, как в школе с РУССКИМ образованием, где армянские, азербайджанские и другие народы учились ВМЕСТЕ в одних классах, именно армянские родители ПОТРЕБОВАЛИ разделить школу вплоть до раздельного входа и кирпичной перегородкой, чтобы азербайджанские дети не смели учиться вместе с армянскими. Именно армянские боевики стреляли в русских солдат в 1992 году, с целью завладения их оружием. Не верите? Предлагаю посмотреть национальный состав Армении. Сегодня эта единственная из всех бывших союзных республик, где национальный состав почти на 100% состоит из одних армян. Как кукушёнок выталкивает из гнезда других птенцов, так и армяне, заражённые дашнакством, не терпят рядом с собой иных этносов. Так что вполне ожидаемо они получили ответку за своё этновысокомерие.
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1 д.
Алексей Горшков
Армянские националисты хотя бы пооригинальничали,а то - и в 2023 году ОПЯТЬ СЕНТЯБРЬ !!! Ничему армян история не учит! Осенью 2020 г. С ТРЕСКОМ войну Азербайджану продули,зря пронадеявшись на Запад. А РОВНО ЗА СТО ЛЕТ ДО ТОГО,осенью 1920 г.совершенно по той же причине потеряли Карс с прилегающими территориями! А я ещё долго думал: "КАК проигравшая Первую Мировую войну Турция захватила земли бывшего члена победившей Антанты"? Ответ меня ПОРАЗИЛ: мир с Турцией уже был заключён, и тогдашние "соросята" - дашнаки,бывшие у власти,попёрли на разбитую Турцию ОПЯТЬ ЖЕ понадеявшись,что "заграница им поможет"! Естественно - "заграница" им не помогла,и они были ТАК ЖЕ С ТРЕСКОМ РАЗБИТЫ,оставили Карс,и потеряли бы и ВСЮ АРМЕНИЮ,не вмешайся ТА ЖЕ Россия,тогда - Советская! А уж как в Турции армян "любят" - 1915 год показал! Да армянам НА РОССИЮ МОЛИТЬСЯ НАДО !!! А они РАЗ ЗА РАЗОМ "на старые грабли наступают" - мало того,что причины поражения в 2020 г. СОВЕРШЕННО АНАЛОГИЧНЫ причинам поражения года 1920-го,так они ещё дальше пошли - ТОГО ЖЕ продувшего войну "соросёнка" Пашиняна ИЗБИРАЮТ !!! Как говорилось в одном советском мультике: "Вместе с ума не сходят - вместе только гриппом болеют"! А вот как БОЛЬШИНСТВО армянского народа вместе МАЗОХИЗМОМ заболело - вопрос! Люди-то неглупые... Самое ОБИДНОЕ,что речь идёт не как в случае с русофобской ВЕРХУШКОЙ Украины,а о НАСЕЛЕНИИ Армении,уже после проигрыша 2020 года ВЫБРАВШЕГО Пашиняна ! Мало того - и сейчас хотят от России дистанцироваться - опять-таки надеясь на западную помощь! "Помогут" они,ну-ну...А ЕДИНСТВЕННУЮ,кто их ПОСТОЯННО выручает - Россию - САМИ отталкивают! Как не могут понять: ну потеряет Россия военную базу - плохо,конечно,но НЕ СМЕРТЕЛЬНО - а армяне же не только Карабах,но вообще ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ПОТЕРЯЮТ !!!
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18 час.
Елена Львовна
Угрожает😎. Интересно кому? Бабам или России? Страшно -то как🤫😂
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13 час.
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