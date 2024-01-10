Кильский институт: Запад в 2023 году сократил поставки вооружения Украине

В 2023 году страны Запада серьезно сократили поставки вооружений на Украину по сравнению с 2022-м, сообщает РБК со ссылкой на данные проекта Ukraine Support Tracker, организованного Кильским институтом мировой экономики.
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