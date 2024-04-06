Груши из Чили, виноград из ЮАР, мандарины из Марокко: в марте в Петербург поступило более 50 тысяч тонн зарубежных фруктов

Это примерно столько же, сколько было ввезено в наш город в первый весенний месяц 2023 года В марте в Петербург поступило 53,5 тысяч тонн фруктов из-за рубежа, сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.