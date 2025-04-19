🧁 Пасха в Симферополе: когда и где пройдут праздничные богослужения В ночь с 19 на 20 апреля в храмах Симферопольской епархии пройдут пасхальные богослужения.
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🧁 Пасха в Симферополе: когда и где пройдут праздничные богослужения В ночь с 19 на 20 апреля в храмах Симферопольской епархии пройдут пасхальные богослужения.