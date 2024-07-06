Мир устал от гегемонии США. Он предпочитает Россию как противовес ей

Что думают о нынешнем конфликте между Россией и НАТО, который разворачивается на территории Украины, боливийцы, кубинцы, бразильцы, алжирцы, южноафриканцы, жители Буркина-Фасо, сирийцы, йеменцы, индусы, казахи, китайцы, иранцы, малийцы, эфиопы, венгры, словаки, турки, сербы, палестинцы и даже немцы или испанцы? Вот тот важный вопрос, который необходимо задать на современном этапе глобализации.