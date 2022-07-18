Стало известно, почему танкеры ЕС смешать отгружать русскую нефть

Европейские владельцы танкеров отгружают как можно больше российской нефти до того, как в декабре следующего года вступят в силу энергетические ограничения против Москвы, согласованные в шестом пакете санкций ЕС, сообщает The Wall Street Journal.
Европейские владельцы танкеров отгружают как можно больше российской нефти до того, как в декабре следующего года вступят в силу энергетические ограничения против Москвы, согласованные в шестом пакете санкций ЕС, сообщает The Wall Street Journal.
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