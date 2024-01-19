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В России предсказали победу Трмпа на выборах

В России предсказали победу Трмпа на выборах

Если экс-президент США Дональд Трамп будет допущен до предстоящих президентских выборов, то нынешний глава США Джо Байден потерпит сокрушительное поражение, уверен первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

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