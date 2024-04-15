В Вашингтоне обеспокоились из-за втягивания Байденом США в ближневосточный конфликт

Некоторые высокопоставленные чиновники в Вашингтоне обеспокоены, что Израиль может опрометчиво отреагировать на беспрецедентные атаки беспилотников и баллистических ракет Ирана, из-за чего произойдет эскалация конфликта на Ближнем Востоке, в который могут быть втянуты США.
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