ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 868 подписчиков

В Вашингтоне обеспокоились из-за втягивания Байденом США в ближневосточный конфликт

В Вашингтоне обеспокоились из-за втягивания Байденом США в ближневосточный конфликт

Некоторые высокопоставленные чиновники в Вашингтоне обеспокоены, что Израиль может опрометчиво отреагировать на беспрецедентные атаки беспилотников и баллистических ракет Ирана, из-за чего произойдет эскалация конфликта на Ближнем Востоке, в который могут быть втянуты США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх