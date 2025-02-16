Авиацией и ударными БПЛА: ВС РФ поразили военные аэродромы и обеспечивавший нужды ВПК Украины объект энергетики

Российские военные за минувшие сутки нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, цеху сборки БПЛА и объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса противника.
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