Младший сын Кристины Орбакайте впервые за долгое время вышел в свет

Дени Байсаров находится в России. Сын Кристины Орбакайте, Дени Байсаров неожиданно оказался на светском мероприятии в Москве, тем самым продемонстрировав, что, в отличие от остальных членов своей семьи, продолжает оставаться в России.
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