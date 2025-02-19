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Аналитик Блюменталь: США осознали точность выводов Путина в Мюнхене в 2007 году

Аналитик Блюменталь: США осознали точность выводов Путина в Мюнхене в 2007 году

Правильность выводов президента России Владимира Путина, оглашенных им на Мюнхенской конференции по безопасности еще в 2007 году, подтверждают заявления администрации США во главе с Дональдом Трампом и российско-американские переговоры в Эр-Рияде.

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