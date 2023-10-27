Трансляция второй тренировки Гран При Мексики Формулы 1

Трансляция второй тренировки Гран При Мексики Формулы 1Sauber GroupAUTOSPORT.com.ru и «Вершина Автоспорта» приглашают на трансляцию первой части пятничных свободных заездов Гран При Мексики, 19-го этапа Формулы 1 2023 года.