На Кубани произошло ДТП с автобусом, есть пострадавшие: что известно

Ребёнка, получившего тяжёлые травмы, прооперировали. Его состояние стабильно.Стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом, водитель которого уснул за рулём в Павловском районе, направляясь из Москвы в Нальчик.
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