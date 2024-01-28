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На Кубани произошло ДТП с автобусом, есть пострадавшие: что известно

На Кубани произошло ДТП с автобусом, есть пострадавшие: что известно

Ребёнка, получившего тяжёлые травмы, прооперировали. Его состояние стабильно.Стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом, водитель которого уснул за рулём в Павловском районе, направляясь из Москвы в Нальчик.

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