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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де Дзерби о «Тоттенхэме»: «Правильный менталитет на рынке не купить, найти его – самая большая проблема. Футбол – это как волшебство, иногда сразу находишь баланс, а иногда нужно время»

Роберто Де Дзерби отметил, что многомиллионные расходы «Тоттенхэма» не гарантируют результата. Это самая большая проблема, самый большой вызов и главная цель – найти правильный менталитет.

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