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Калужские новости

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Футбольный клуб «Алания» сделал официальное заявление после матча с «Калугой»

Футбольный клуб «Алания» сделал официальное заявление после матча с «Калугой»

На матче в Калуге разгорелся скандал: фанаты «Алании» выразили недовольство действиями игроков и тренером, клуб назвал поведение отдельных лиц провокацией.

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