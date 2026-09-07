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Сможет ли Стивен Сигал продать и купить жилье в России, если в США завели дело

Сможет ли Стивен Сигал продать и купить жилье в России, если в США завели дело

Поклонники актёра Стивена Сигала, который, как известно, несколько лет назад переехал в Россию,  следят за изменениями  в его жизни .

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