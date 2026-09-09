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Регионы России

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В России стартовало тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования

В России стартовало тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования

В России началось тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Избиратели 32 регионов смогут пройти процедуру выборов в тренировочном режиме с 8:00 9 сентября до 20:00 10 сентября по времени своего региона.

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