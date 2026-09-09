В России стартовало тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования

В России началось тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Избиратели 32 регионов смогут пройти процедуру выборов в тренировочном режиме с 8:00 9 сентября до 20:00 10 сентября по времени своего региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Женщину в Амурско...
- Женщину в Амурско...
- Путин готов дать ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым