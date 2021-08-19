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Вашингтон одобрил эвакуацию людей из Кабула авиаперевозчикам США

Вашингтон одобрил эвакуацию людей из Кабула авиаперевозчикам США

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США разрешило американским авиаперевозчикам и гражданским пилотам полеты в Кабул для осуществления эвакуационных рейсов из афганской столицы при условии получения предварительного одобрения от Пентагона.

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