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Год начала всех бед: в Гарварде назвали, когда пришел ужас для человечества

Год начала всех бед: в Гарварде назвали, когда пришел ужас для человечества

Гарвардский исследовательский проект выявил 536 год как самый трагичный в истории для человека.Команда исследователей из Гарвардского университета объявила 536 год нашей эры самым катастрофическим годом для человечества.

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