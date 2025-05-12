Год начала всех бед: в Гарварде назвали, когда пришел ужас для человечества

Гарвардский исследовательский проект выявил 536 год как самый трагичный в истории для человека.Команда исследователей из Гарвардского университета объявила 536 год нашей эры самым катастрофическим годом для человечества.
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