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«Если он выйдет — мы его разорвем» Самые опасные преступники России рвутся на свободу. Каковы их шансы покинуть зоны?

«Если он выйдет — мы его разорвем» Самые опасные преступники России рвутся на свободу. Каковы их шансы покинуть зоны?

Пожизненно осужденный лидер Орехово-медведковского организованного преступного сообщества Сергей Буторин по прозвищу Ося стал готовиться к возможному освобождению и отправке на специальную военную операцию (СВО).

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