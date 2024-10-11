«Если он выйдет — мы его разорвем» Самые опасные преступники России рвутся на свободу. Каковы их шансы покинуть зоны?

Пожизненно осужденный лидер Орехово-медведковского организованного преступного сообщества Сергей Буторин по прозвищу Ося стал готовиться к возможному освобождению и отправке на специальную военную операцию (СВО).
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