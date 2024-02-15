Вузы не хотят заниматься строительной наукой

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко, выступая на площадке Сибирской строительной недели в Новосибирске, заявил, что только ограниченный круг строительных вузов предлагает проведение прикладных научных исследований.
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