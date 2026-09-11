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Президент Египта ас-Сиси призвал стабилизировать поставки зерна из РФ и Украины

Президент Египта ас-Сиси призвал стабилизировать поставки зерна из РФ и Украины

Египет остался крупным импортером зерна из России и Украины, поэтому заинтересован в стабилизации поставок.

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