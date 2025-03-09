В Омской области стали чаще убивать и реже насиловать. Как следует из отчета омского УМВД о работе за прошлый год (их приводит «СуперОмск»), всего в регионе было зарегистрировано 21,4 тыс.
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В Омской области стали чаще убивать и реже насиловать. Как следует из отчета омского УМВД о работе за прошлый год (их приводит «СуперОмск»), всего в регионе было зарегистрировано 21,4 тыс.