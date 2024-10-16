Самедов о стажировке в «Спартаке»: «За 3 дня тяжело наладить тесный контакт со Станковичем, но понял, что это специалист высокого уровня. В команде хорошая атмосфера»

40-летний экс-игрок московского клуба учится в академии РФС для получения тренерской лицензии. Вместе с ним принять участие в стажировке должен был Александр Мостовой, но 56-летний экс-игрок красно-белых не смог присутствовать на тренировках команды из-за операции по поводу камней в почках.