Стрелявшему в премьера Словакии Фицо грозит пожизненное заключение

Мужчине, стрелявшему в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, предъявлено обвинение. 71-летнему стрелку грозит пожизненное заключение, заявил следователь Национального агентства по уголовным делам республики, сообщает tvnoviny.
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