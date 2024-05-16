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Газета.ру

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Стрелявшему в премьера Словакии Фицо грозит пожизненное заключение

Стрелявшему в премьера Словакии Фицо грозит пожизненное заключение

Мужчине, стрелявшему в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, предъявлено обвинение. 71-летнему стрелку грозит пожизненное заключение, заявил следователь Национального агентства по уголовным делам республики, сообщает tvnoviny.

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